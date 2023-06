Carola Carpanelli rompe il silenzio dopo la fine della relazione con Federico Nicotera. L’ex tronista di Uomini e Donne, nella tarda serata di lunedì, aveva annunciato la rottura con l’ormai ex fidanzata attraverso una storia su Instagram: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato, né tantomeno creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace, e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.

Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita, perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

Pochi minuti fa, e a distanza di meno di 48 ore dall’annuncio di Federico, anche Carola ha rotto il silenzio attraverso una storia su Instagram: “Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapete. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv. Grazie per tutti questi mesi di sostegno”.