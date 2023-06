La nuova edizione del Grande Fratello Vip/Nip prenderà il via il prossimo 18 settembre. Alfonso Signorini, nuovamente alla conduzione, è già al lavoro per comporre il nuovo cast che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà composto da dodici personaggi famosi e da otto persone comuni.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Turchese Baracchi, il padrone di casa ha fornito alcune anticipazioni. Il reality show avrà una durata di tre fino ad un massimo di quattro mesi, a differenza dell’ultima edizione che è iniziata a settembre ed è terminata ad inizio aprile.

Le novità della nuova edizione del Gf Vip/Nip

“Posso dare qualche bella anticipazione. Cominciamo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso che è durata sette mesi. Questa sarà più breve. E questo lo dico con una tale gioia così potrò avere dei ritmi umani.

Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Sarà interessante vedere come persone comuni si relazioneranno con i vip che normalmente se la tirano. Storie d’amore tra nip e vip? Chi lo sa potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ovviamente ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni anche quest’anno”.

La rivelazione di Loredana Lecciso

A proposito di vip “famosi” e di “facce note”, Loredana Lecciso ha svelato al settimanale Vero di essersi rifiutata di partecipare al Grande Fratello Vip: “Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al Gf Vip. Seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico”.