Durante i mesi di “reclusione” nella Casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia, hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Rapporto che prosegue tutt’ora che il reality show condotto da Alfonso Signorini è terminato ormai da diversi mesi.

Le cosiddette “ragazze del van” o “zabette”, si trovano in Sardegna per un tour legato alla promozione della nuova linea di costumi da bagno realizzata dalla modella di origini venezuelane in collaborazione con Sontén, brand di proprietà di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne. Con le quattro ex vippone anche un intruso, Daniele Dal Moro, che ha accompagnato la fidanzata.

Ovviamente non potevano mancare post e stories del soggiorno super lusso delle ex gieffine. Basta andare sui loro profili social per trovare mare, sole, buon cibo e tanto divertimento. Cene in location da sogno, giro in veliero, tuffi nelle acque cristalline della Sardegna: le “ragazze del van” si divertono come ai tempi del Gf Vip. Immancabile anche uno scatto romantico con protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che dopo la crisi vissuta poco più di un mese fa, adesso sono più innamorati che mai.