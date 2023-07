Come in un perfetto deja-vù, Daniele Dal Moro, su Twitter, ha annunciato (di nuovo) la rottura con Oriana Marzoli. Ma procediamo con ordine.

La cronistoria del nuovo Oriele-drama

Questa mattina, i numerosissimi fan della coppia (anzi, a questo punto, ex coppia) nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, hanno avuto un risveglio “traumatico”. La modella venezuelana e l’imprenditore veneto hanno smesso (di nuovo) di seguirsi su Instagram. Il primo a lanciare l’indiscrezione circa una presunta litigata tra i due ex vipponi è stato Alessandro Rosica: “Ennesima lite. Questa volta molto forte. Oriana e Daniele si sono addirittura bloccati. Daniele ha bloccato anche Micol. Non cambieranno mai, lo show sta per ricominciare”. Indiscrezione seguita dalla diffusione di un video in cui Oriana e Daniele discutono animatamente davanti agli occhi di due imbarazzatissime Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Poco dopo, l’ex tronista annuncia su Twitter la rottura con la “reina: “Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”.

Daniele Dal Moro litiga con un utente sui social

Inutile dire che la nuova rottura tra gli Oriele, così come accaduto lo scorso maggio quando si mollarono per la prima volta, ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social, in particolare su Twitter. Tantissimi i commenti da parte dei fan: da un lato c’è chi si dice dispiaciuto, dall’altro chi punta il dito contro di lei e dall’altro ancora chi lo punta contro di lui. Ma c’è anche chi si dice stufo di questo continuo tira e molla: “Sinceramente avete rotto il ca**o tutti e due!”. Critica a cui Daniele, come di consuetudine, ha risposto mandando a quel paese l’utente in questione: “Sinceramente puoi andartene a fan*lo!”.

Insomma, nulla di nuovo. E nulla di buono.