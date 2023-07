Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno sarà caratterizzata da un ibrido. Dodici vip di “alto profilo” abiteranno la Casa più spiata d’Italia insieme ad otto personaggi sconosciuti.

Alfonso Signorini, in un’intervista rilasciata a Turchese Baracchi, ha fornito le prime anticipazioni: “Posso dare qualche bella anticipazione. Cominciamo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso che è durata sette mesi. Questa sarà più breve. E questo lo dico con una tale gioia così potrò avere dei ritmi umani.

Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower’. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo allora rientri nei nip alla perfezione’. Quindi vedrete gente comune con vip reali.

Sarà interessante vedere come persone comuni si relazioneranno con i vip che normalmente se la tirano. Storie d’amore tra nip e vip? Chi lo sa potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ovviamente ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni anche quest’anno”.

E per quanto riguarda la questione relativa agli opinionisti? Visti gli adii certi di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, a farsi strada nelle ultime ore sono due nomi eccellenti. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo e Giuseppe Candela, infatti, saranno Paola Barale e Katia Ricciarelli ad affiancare Alfonso Signorini in studio.