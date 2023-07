My Home my destiny, la serie tv turca con protagonista Demet Ozdemir, andrà in onda su Canale 5 lunedì 10 luglio alle ore 15,45.

Zeynep è una ragazza di umili origini che da bambina è stata adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d'interesse con un uomo dell'alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Demet Ozdemir interpreta Zeynep, una giovane donna adottata in tenera età. La diva turca è già nota al pubblico italiano grazie al personaggio di Sanem in Daydreamer - Le ali del sogno.

Ibrahim Çelikkol, modello e attore comparso anche in Terra amara, è Mehdi, un uomo coraggioso e altruista che si avvicinerà a Zeynep. Il suo rivale in amore è Baris Tunahan, interpretato da Engin Ozturk.

Completano il cast: Zuhal Gencer, Senan Kara, Fatih Koyunoglu, Elif Sonmez, Naz Goktan, Incinur Dasdemir e Hulya Duyar. Abbiamo conosciuto quest’ultima nei panni di Afet nella serie del 2020 Come sorelle.