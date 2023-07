Archiviata, almeno per il momento, la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si sta concentrando anima e corpo sui prossimi obiettivi professionali da raggiungere. Dopo aver lanciato la sua prima linea di gioielli,The Queen Scaccomatto, che sta andando a ruba sugli store online, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha iniziato a prendere lezioni di canto.

L’ex vippona si è mostrata sui social mentre era alle prese con due brani: Nessun grado di separazione di Francesca Michielin, e Se telefonando di Mina. Secondo alcune indiscrezioni, l’influencer campana si starebbe preparando per sostenere un provino per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Antonella non è l’unica ex gieffina in lizza per partecipare al programma condotto da Carlo Conti. A sostenere già il provino, infatti, sono state le sorelle Selassiè, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Manila Nazzaro e Milena Miconi.