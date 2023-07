Nicolò Zaniolo ha fatto breccia nel cuore di un ex volto di Uomini e Donne. Dopo i presunti flirt con Sophie Codegoni (poi smentito dall’ex vippona) e Chiara Rabbi (dopo la rottura di quest’ultima con Davide Donadei), sembrerebbe che il calciatore del Galatasaray ne stia avendo uno con un’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5.

Stiamo parlando di Sofia Costantini, 26 anni, modella e ragazza immagine di un noto locale di Milano. Sofia era arrivata a Uomini e Donne nel settembre del 2020, ma la sua presenza nel parterre è durata poco, visto che non si è mostrata interessata ai due tronisti dell’epoca, Davide Donadei e Gianluca De Matteis.

L’ex corteggiatrice è stata contattata dal settimanale Chi dopo che è apparsa accanto a Nicolò Zaniolo: “Era l’una di notte. Mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca. Non l’ho riconosciuto. Era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma dopo i baci ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme”.

Nicolò Zaniolo, notte bollente con Sofia Costantini

Serata che ha avuto un risvolto decisamente hot: “Alle sei del mattino siamo andati in hotel da me. Era giusto: siamo single. Lui si è svegliato due ore dopo di me, mentre ero in palestra. Siamo andati nella villa che ha affittato con gli amici e poi in barca al Cala Bassa Beach Club. Lì abbiamo pranzato, siamo stati al mare, siamo andati a cena e con gli amici siamo stati insieme anche quella sera. Ci siamo visti il giorno dopo e siamo tornati a casa, lui a Roma e io a Milano”.

Sofia svela se la sua relazione con l’ex calciatore giallorosso potrebbe continuare: “Mai dire mai. Mi è sembrato un ragazzo interessante e rispettoso. Ci sentiamo, ci scriviamo. Da qui a dire che nascerà una storia e presto, ci dobbiamo conoscere”.

