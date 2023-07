Sono giorni complicati per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, la relazione è giunta nuovamente al capolinea, e nelle ultime ore c’è stato uno scambio infuocato caratterizzato da accuse e recriminazioni reciproche.

Ma nonostante l’evidente astio, l’imprenditore veneto fa evidentemente fatica a lasciarsi la storia alle spalle, come testimoniato da lui stesso durante una live su Twitch: “Anche se la testa mi dice di non farlo più, di non volerlo più, purtroppo il cuore mi porta da un’altra parte, e quindi sarei ipocrita a dirvi che il bene è sparito”.

Daniele: "Mi hanno proposto il Trono in Spagna"

Intanto, sempre su Twitch, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato un aneddoto inedito relativo a Hombres Y Mujeres y viceversa, la versione spagnola del dating show di Canale 5: “Mi era successo già qualche tempo fa! Ragazzi, mi hanno proposto il trono in Spagna! Allora, siccome non ho bei ricordi per quello che riguarda questa mansione, lasciamo perdere…”.

Gli utenti, però, gli hanno fatto notare che in Spagna il programma non esiste più ormai da qualche anno, e lo hanno accusato di mentire. Evidentemente, il racconto di Daniele si riferiva ad una proposta che gli era stata fatta in passato.