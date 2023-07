Probabilmente c’era da aspettarselo, visti anche i precedenti. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo accuse e recriminazioni di vario genere, sono tornati insieme. E con questa siamo a tre! Sì, perché i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati e ripresi già in tre occasioni (senza contare ciò che è accaduto nella Casa). E arrivati a questo punto, la credibilità in merito alla loro relazione inizia a vacillare, checché ne dicano gli Oriele, il loro nutritissimo fandom, che asseconda i loro continui tira e molla e “piazzate” fuori controllo sui social.

I due ex vipponi, a distanza di pochi minuti l’una dall’altro, hanno pubblicato due foto nelle rispettive Instagram stories. Le immagini non mentono, si trovano nello stesso posto, segno che, dopo il drama delle ultime settimane, sono tornati insieme. Di nuovo. Per la terza volta nel giro di un mese e mezzo. Probabilmente è un record!

Non parliamo di quattordicenni alla prima cotta, ma di una donna e di un uomo fatti e finiti. Perché onestamente risulta inspiegabile che due persone che si vomitano addosso offese e insulti, che affermano con certezza assoluta, e a più riprese, che la loro relazione è finita, e dopo nemmeno 48 ore ritornano ad essere una coppia come se nulla fosse accaduto, cancellando con un colpo di spugna quanto avvenuto nei giorni precedenti con un bel “e vissero per sempre felici e contenti”. Risulta difficile crederlo. O almeno, lo è per noi.

E allora qualche domanda bisognerebbe iniziare a porsela, perché è impresa assai ardua trovare una spiegazione sensata a quello che accade tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, per quanto l’amore sia un sentimento che molto spesso non va d’accordo con la razionalità. Ma qui la realtà supera di gran lunga l’immaginazione. Noi una risposta, forse, ce la siamo data. E voi?