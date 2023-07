Alberto Matano è pronto a tornare l’11 settembre con una nuova stagione de La Vita in Diretta. E sarà un ritorno inedito per il conduttore che, stando a quanto rivelato da Davide Maggio, andrà in onda anche il sabato pomeriggio, allungando di un giorno l’appuntamento settimanale.

La Vita in Diretta andra avanti di sabato per circa un mese, dal 16 settembre al 7 ottobre alle ore 17 (quattro puntate), in attesa del ritorno di Marco Liorni con Italia Sì, al via il 14 ottobre.

“Un ‘esperimento’ non di poco conto, nel pomeriggio più debole per la rete ammiraglia Rai, che vedrà Matano chiamato a contrastare la trasmissione da anni leader del sabato pomeriggio: Verissimo su Canale 5 – scrive Davide Maggio -. Saprà La Vita in Diretta farsi valere anche in un giorno ‘non suo’? Il programma nella prossima stagione rinnova dunque i suoi concorrenti, tra Silvia Toffanin e soprattutto Myrta Merlino con il nuovo Pomeriggio Cinque".