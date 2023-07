Tra le fiction più amate della stagione televisiva che si è appena conclusa, c’è senza dubbio Viola come il mare, in onda su Canale 5 e con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Le riprese della seconda stagione sono appena iniziate, e a tal proposito l’ex Miss Italia ha rivelato qualche dettaglio sul suo personaggio.

Il primo ciak di Viola come il mare 2 arriva nel pieno di questa torrida estate, e Francesca Chillemi e Can Yaman sono pronti a vestire nuovamente i panni di Viola Vitale e Francesco Demir. L’attrice siciliana interpreta una giornalista affetta da sinestesia che lavora per la testata online SiciliaWebNews, mentre il divo turco è un ispettore capo della Polizia.

Francesca Chillemi sul successo di Viola come il mare

All’Ansa, la Chillemi ha fornito alcune anticipazioni: “Ho letto la prima puntata e devo ancora capire come si svilupperanno i personaggi. Mi hanno solo detto che ci saranno cambiamenti e il mio affronterà la vita in modo diverso”. Quando le è stato chiesto il perché del riscontro positivo da parte del pubblico, spiega quello che, a suo avviso, è il segreto di questo successo: “Davvero non lo so. A me piace molto il mio personaggio e il messaggio che manda. E poi c'è il suo problema di salute, una malattia neurovegetativa, che dà la capacità di leggere le persone come se si avesse un super potere. Insomma è una donna che non sa come si evolverà la sua vita, ma che affronta qualcosa di così drastico in modo tanto ottimistico. Credo che questo sia un bel messaggio per chi affronta la quotidianità avendo problemi seri. La mia Viola non si perde mai d'animo”.

Gli attori sono tornati sul set da pochissimi giorni, quindi le nuove puntate della fiction di Canale 5 sbarcheranno in prima serata non prima del 2024, quando sarà concluso anche il lavoro di post produzione.