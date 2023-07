Nikita Pelizon, attraverso due lunghi post condivisi nelle sue Instagram stories, ha messo un punto definitivo alla frequentazione con Matteo Diamante, senza risparmiare qualche frecciatina a quest’ultimo. L’influencer triestina e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si erano ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip e, una volta terminato il reality, hanno provato a stare nuovamente insieme. Ma, evidentemente, qualcosa non ha funzionato, e hanno deciso di prendere strade diverse.

Nelle ultime ore, Matteo ha replicato proprio alle recenti rivelazioni di Nikita: “Non me n’è mai fregato dei consensi, giusto o sbagliato che sia lo faccio. Non si tratta di gossip, quando c’è da ringraziare la parte sana di un fandom come voi makita, nikiters, diamantoners, quello che siete. Che ci ha sempre sostenuto. Semplice riconoscenza. Avrei dovuto dirvi prima queste parole, magari avrei evitato le polemiche tra di voi. Sì, perché mentre io e lei ce ne stavamo tranquilli e beati, su Twitter tanti si scannavano tra di loro. Ed era proprio quello che avevamo chiesto di non fare, per evitare una possibile reazione di uno di noi. Non c’è nessun vincitore e nessun vinto e nessuno deve avere la ragione. Chi lo pensa pecca di presunzione perché sappiate che la verità sta sempre nel mezzo. Ci sarà sempre tanto bene, quel che basta per un rapporto di rispetto. Con questo noi siamo sempre qua. Con la nostra splendida vita che va avanti e i nostri progetti con il vostro sostegno. Maturi, sereni e consapevoli delle nostre scelte dalle quali non si torna più indietro”.

La replica di Matteo alle parole di Nikita

Poi, Diamante ha concluso: “Ultima cosa: per quanto mi riguarda non ho buttato via il mio tempo. Nessuno dei due, credo. Ci siamo sentiti di fare quello che volevamo, anche sulla carta ci saremo dovuti comportare diversamente. Ma meglio averci provato e aver perso tutto che non averci provato mai o fare lo str*nzo tenendo il piede in più scarpe come tanti uomini. Le ho sempre augurato il meglio e continuerò a tifare per la sua felicità senza spargere odio. Per il resto, ragazzi non è morto nessuno perciò dai eh! Che la vita è bella. Grazie di tutto e continuate a sostenerci”.