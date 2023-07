Oriana Marzoli è sempre attivissima sui social, dove ama condividere con i propri fan la sua quotidianità. In una delle ultime Instagram stories pubblicate l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, è alle prese con un “disturbatore” che si intromette mentre lei si sta rivolgendo ai suoi numerosi follower. La reazione della modella venezuelana è di sorpresa ma, allo stesso tempo, anche di perplessità nei confronti dell’intruso.

Oriana ha condiviso una storia dove mostra che si trova in stazione ed è in attesa di prendere l’ennesimo treno in ritardo. L’ex vippona comincia quindi a filmarsi con il suo smartphone e dice: “Stupendo, altro ritardo”. Poi, viene interrotta da uno sconosciuto che le se piazza dietro e sorride alla telecamera. La “reina”, presa alla sprovvista, si gira verso il “disturbatore” ed esclama: “Oddio, chi ca**o sei? Non lo so, penserà di fare ridere… La gente è matta sinceramente”. La Marzoli interrompe il video con un’espressione a metà tra l’incredulità e il fastidio.

Nella storia in cui viene disturbata, oriana inserisce un sondaggio per i suoi fan ponendo la seguente domanda: “Ma secondo voi avrei dovuto ridere?”. L’ex vippona, dunque, inserisce le risposte: “Sì, era non era un gesto fatto con cattiveria” e “No, è una mancanza di rispetto”. I suoi fan hanno scelto la seconda opzione.