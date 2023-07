Baby K continua a raccogliere i frutti del suo successo tenendo concerti e live show in giro per l’Italia. Durante un’esibizione a Teramo, però, si è scatenato il putiferio quando la security avrebbe deciso di farla raggiungere dai fan in uno spiazzo decisamente non consono ad un raduno.

“Io come sempre serenamente mi faccio le foto con tutti perché sono questo tipo di persona” – ha esordito Baby K su Instagram -. Sono andata a Teramo e la Polizia che è lì per mantenere l’ordine ha deciso di fare il contrario del suo mestiere e ha aperto le transenne in questo poco spazio che c’era il fra il van mio e le transenne. Il terreno non era livellato e io continuavo a storcermi la caviglia. Era un terreno impossibile da calpestare eppure si è creata una calca, avevo bambini alle ginocchia, io dicevo ‘qua qualcuno si fa male, non possiamo stare qua‘. Ma a nessuno fregava niente. L’importante era farsi una foto.

Sono stata caricata da una donna, ma così forte che ho subìto un trauma al seno per cui ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dolore. Sono andata in ospedale e mi hanno detto che… va beh, sono nera! Devo cancellare i prossimi show.

La mia non è una lamentela nel fare le foto, io sono felice di farle perché mi fa bene al cuore e mi fa stare bene mentalmente, ma non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto. Non è possibile rischiare situazioni di follia e grande pericolo per delle foto. Questa volta mi sono fatta male io e sono stata tutto il giorno a piangere dal dolore, non potete capire cosa significa avere liquido tutto intorno al seno e al petto, non riuscivo a muovermi, parlare e camminare”.