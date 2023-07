Lo scorso mese, Madonna è stata ricoverata in ospedale in fin di vita, e la notizia, ovviamente, ha fatto il giro del mondo. Oggi la nota popstar è ufficialmente guarita, sta meglio ed è tornata a casa dai suoi familiari. Affetti che lei stessa ha voluto ringraziare con un post su Instagram.

“L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’ospedale e posso riflettere. Come madre puoi davvero farti prendere dai bisogni dei tuoi figli ma quando le cose cambiano i miei figli si sono presentati davvero per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Hanno fatto la differenza. Così come l’amore e il sostegno dei miei amici”.

Madonna ha poi pubblicato un suo scatto con in mano un dipinto che le è stato regalato dal suo manager Guy Oseary. “Se ingrandisci questa foto che ho in mano vedrai una polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring che indossa una giacca con sopra il volto di Michael Jackson. Un triangolo perfetto di brillantezza. Artista che ha toccato così tante vite, compresa la mia. Ho singhiozzato quando ho aperto questo regalo perché ho capito quanto sono fortunata ad essere viva. E come sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e tante altre che non ci sono più. Grazie Guy Oseary per questo regalo! E grazie a tutti i miei angeli che mi hanno protetto e mi hanno permesso di restare per finire il mio lavoro!”.