E’ giunta ai titoli di coda la relazione tra due ex protagonisti del Trono Over dell’ultima edizione di Uomini e Donne.

Nelle ultime settimane di messa in onda del dating show di Canale 5, i telespettatori avevano notato l’assenza di Paola Ruocco nel parterre. I motivi per cui la dama, protagonista di diverse liti con Gemma Galgani, non era più presente in studio erano poi stati svelati attraverso i suoi post su Instagram. Paola, infatti, aveva intrapreso una frequentazione con l’ex cavaliere Daniele Lizzeri.

Ma attraverso un’intervista pubblicata su Lollo Magazine, la Ruocco ha annunciato la rottura. L’ex dama ha ammesso di essere di nuovo single in quanto i suoi obiettivi erano ben distanti da quelli di Daniele: “Secondo il mio punto di vista, a una certa età abbiamo un carattere formato e uno stile di vita che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è ‘vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani’. Daniele era molto distante da questo mio pensiero, e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno.

Ho scelto di provare subito la convivenza perché è la prova del nove per vedere se veramente tutto funziona. Solo vivendo sotto lo stesso tetto si conosce veramente una persona. Ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo”.

Paola ha poi parlato della possibilità di ritornare a Uomini e Donne: “Per il momento non è il mio pensiero. Devo riordinare un po’ le idee”.