Valentina Ferragni è uscita definitivamente allo scoperto con il nuovo fidanzato. L’influencer è stata sorpresa a Portofino dai fotografi di Whoopsee proprio mentre si trovava in compagnia di Matteo Napoletano. Baci, abbracci e relax per la sorella di Chiara nella splendida cornice della riviera ligure.

Ma chi è la nuova fiamma di Valentina? Classe 2001 (ha nove anni in meno rispetto alla Ferragni), è originario di Castelfranco veneto ma vive a La Mirada, in California, dove frequenta la Biola University.

Già lo scorso marzo, la più piccola delle sorelle Ferragni era stata beccata da The Pipol a Tulum, in Messico, in compagnia di Matteo. In quell’occasione, i due erano inseparabili, ed erano stati sorpresi a scambiarsi effusioni in uno dei locali della nota località turistica.

Dunque, archiviata la relazione con Luca Vezil (durata quasi dieci anni), con quest’ultimo che ha a sua volta ritrovato l’amore con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Valentina Ferragni ha voltato definitivamente pagina. A questo punto, è facile ipotizzare che Matteo Napoletano accompagnerà la nuova fidanzata anche al matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Le nozze sono in programma il prossimo 9 settembre al Castello di Rivalta, sontuosa residenza in provincia di Piacenza trasformata in struttura ricettiva di lusso, più volte scelta dai Reali d’Inghilterra per trascorrere le vacanze.