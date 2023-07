Belen Rodriguez lancia messaggi sibillini ai suoi follower. Travolta dal gossip dopo la presunta nuova rottura con Stefano De Martino, la showgirl argentina è finita in copertina insieme al suo presunto nuovo amore, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni.

Ma ad alcuni fan la storia non convince, e uno di loro esplicita le proprie perplessità commentando un post Instagram di Belen. “Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira, non so se riuscire a capire il senso delle foto, io ho capito”. “Ecco che si ragiona”, risponde la Rodriguez. Vorrà forse confermare che la storia con Lorenzoni non ha alcun fondamento?

In questi giorni Belen sta trascorrendo le vacanze in montagna, lontana dalle mete più popolari tra i vip, mentre Stefano De Martino si trova al mare.