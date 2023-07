Cesara Buonamici è la nuova e unica opinionista del Grande Fratello. La giornalista del TG5 racconta com’è nata la decisione di approdare, inaspettatamente, nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Un nome, quello del mezzobusto del telegiornale delle 20, che neanche lontanamente si pensava di poter associare al programma più “trash” della rete ammiraglia di Mediaset. Ma il “repulisti” messo in atto da Pier Silvio Berlusconi ha cambiato le carte in tavola.

“In realtà non l’ho deciso io”, chiarisce Cesara Buonamici in un’intervista al Corriere della Sera. “L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. È una bella occasione e poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”. La decisione è arrivata dopo uno scambio di punti di vista con Berlusconi: “È stata una conversazione semplice, c’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta”.

Cesara Buonamici, da spettatrice del reality, è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura: “Certo che li guardo, come è ovvio lavorando a Canale 5. Anche se ammetto che, quando si arriva a fine serata, la tentazione di prendersi una pausa è grande”.

Il suo ruolo al Grande Fratello

La giornalista continuerà a condurre il TG5 della sera, per poi fare un passaggio direttamente a Cinecittà. “La vera spalla sarò io, è Signorini il dominus della trasmissione – spiega -. Tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia, conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti. Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso”.