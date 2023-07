Questa sera è in programma l’ultimo appuntamento con Temptation Island. Tra le coppie protagoniste della decima edizione c’è quella formata da Daniele De Bosis e Vittoria Egidi.

Daniele, fidanzato da quattro anni con Vittoria, ha deciso di intraprendere il “viaggio nei sentimenti” perché stressato dall’insistenza della compagna, impaziente di avere un figlio. Vittoria è apparsa piuttosto delusa dopo aver appreso della crescente complicità tra il fidanzato e la single Benedetta. Stando alle anticipazioni pubblicate dall’account ufficiale del programma, Daniele avrebbe però visto qualcosa che lo ha profondamente turbato. Che Vittoria lo abbia tradito con il tentatore Edoardo?

Nel frattempo, in attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata finale, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione in direct. Una follower, infatti, le ha scritto di aver incontrato Daniele in spiaggia, e di aver avuto la sensazione che lui e Vittoria si fossero lasciati. Con De Bosis c’era anche Manuel Maura, ex fidanzato di Francesca Sorrentino: i due hanno scelto di abbandonare da soli il programma nel corso della puntata dello scorso lunedì.

Ecco quanto riportato dall’utente: “Ciao Deia, ieri sono andata al Lilandà che si trova a Sabaudia, e c’era anche Daniele di Temptation Island. Abbiamo fatto due chiacchiere, ragazzo veramente umile. Era molto giù di morale, da quello che ho capito non sono tornati insieme. Con lui c’era anche Manuel, che per fortuna Francesca ha lasciato”.