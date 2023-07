Nel corso della puntata di Temptation Island di lunedì 24 luglio, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno deciso di lasciare Is Morus Relais separati. Durante il falò di confronto anticipato, sono stati proiettati diversi video compromettenti di lei con il single Igor, che hanno fatto emergere tensioni e incomprensioni tra la coppia che stava insieme da cinque anni. Mirko ha affermato di aver perso ogni stima nei confronti di Perla, e ha dichiarato di non essere più innamorata di lei. Nonostante qualche tentennamento, i due hanno interrotto il “viaggio nei sentimenti”, lasciando il programma da soli.

Mirko è corso a riabbracciare la single Greta Rossetti, che lo aspettava nel villaggio, e ha deciso di lasciare Temptation Island insieme a lei. Perla è sembrata decisamente più provata dalla fine della storia d’amore, ma nonostante ciò ha deciso di incontrare il tentatore Igor, che ha ammesso: “Mi farebbe piacere conoscerti anche fuori”. Proprio al riguardo, Alessandro Rosica ha svelato che Perla e Igor sarebbero stati avvistati in un hotel, e oggi sarebbero fidanzati e felici: “Svelato il mistero della foto in hotel di circa tre settimane fa. Ma non erano Mirko e Perla, bensì il tentatore Igor e Perla. Ad oggi sono fidanzati e felici”.

Mirko e Greta beccati insieme

Nell’attesa di conoscere, nell’ultima puntata di questa sera, il destino delle coppie ad un mese distanza dalla fine delle registrazioni di Temptation Island, è spuntato un video che non sembra lasciare spazio a interpretazioni. Nel filmato in questione si vedono Mirko Brunetti e Greta Rossetti passeggiare insieme per strada. E’ dunque probabile, com’era lecito aspettarsi, che i due oggi siano una coppia.

Chi è Greta Rossetti

Greta Rossetti è una delle tentatrici dell’edizione 2023 di Temptation Island. Ha 24 anni e vive a Monza, e già in passata è apparsa in tv come conduttrice di Sportitalia. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia si è molto avvicinata a Mirko Brunetti, che ha partecipato insieme a Perla Vatiero.

Stando alle informazioni che si apprendono dai social, è nata nel 1998 ed è originaria di Monza. Nella vita lavora nell’azienda dei suoi genitori dove si occupa della parte contabile. Tra le sue passioni ci sono la palestra e l’equitazione. In passato è apparsa su Sportitalia, mentre per quanto riguarda la sua vita privata, stando ad alcuni rumor che circolano sul suo conto, pare abbia avuto un flirt con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. Il suo profilo Instagram, dove conta circa 170 mila follower, è privato.