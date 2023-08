Cinque. Sono cinque le volte che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (e ripresi) nel giro di due mesi. Un vero e proprio record per due dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ultimo ritorno di fiamma si è verificato ieri, quando i due si sono incontrati ad Ibiza (in precedenza lei si era rifiutata di aprirgli la porta): prima l’avvistamento all’esterno del residence Las Boas, poi la gita in barca a Formentera, la notte passata insieme, e infine gli scatti “rubati” in spiaggia nei quali li si vede prima discutere (sai che novità) e poi abbracciarsi.

I continui e repentini tira e molla, le accuse reciproche che si scambiano ormai da mesi e una situazione che con il passare del tempo assume sempre di più connotazioni grottesche, non sembrano però stancare i numerosissimi fan della coppia. Le continue litigate, sempre spiattellate minuziosamente sui social, però, stanno portando molti appassionati di gossip ad interrogarsi sulla veridicità del rapporto tra Oriana e Daniele. Insomma, l’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella di un vero e proprio circo mediatico, messo in piedi esclusivamente per fare hype. Del resto, risulta inspiegabile come due persone adulte mezz’ora prima si dicano reiteratamente le peggio cose, e quella dopo “e vissero tutti felici e contenti”.

A tal riguardo, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, le mosse dei due ex vipponi sarebbero studiate a tavolino: “Una fonte super attendibile fa sapere che Oriana e Daniele litigheranno dopo qualche giorno tornati dalla vacanza! Datemi qualche ora e vi svelerò pure il presunto motivo per il quale litigheranno”.