Alcuni giorni fa, Giorgio Manetti, ex storico cavaliere di Uomini e Donne, aveva definito Tina Cipollari “una bulla”, tirando in ballo anche il repulisti messo in atto da Pier Silvio Berlusconi in quel di Mediaset.

“Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Pier Silvio, non tanto perché vuole mandare via Rina, ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione, quanto Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni, ma l’ultima è stata davvero triviale”.

Nelle ultime ore, la Cipollari ha voluto replicare a Manetti: “La cosa che non sopporto di più è la non riconoscenza. Quello che posso apprezzare di certe dichiarazioni è giusto il coraggio”.