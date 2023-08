Il sipario sulla tormentata relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere definitivamente calato. Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, l’influencer campana e lo speaker radiofonico hanno proseguito nella loro relazione che, come durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, è stata caratterizzata da numerosi alti e bassi. Eccezion fatta per un primo periodo trascorso in armonia, tra i due sono nuovamente iniziati a verificarsi battibecchi e discussioni, e i rumor sulla possibile rottura hanno tenuto banco sui social per diverse settimane. Poi, a fine giugno, Antonella ha registrato una diretta Instagram durante la quale, in lacrime, accusava il fidanzato di pensare solo a fare il cantante e di sentirsi sfruttata. Edoardo, dal canto suo, imputava alla fidanzata un rapporto “tossico” con i social.

La scorsa settimana è stata (forse) scritta la parola fine alla storia tra i due ex vipponi: entrambi, infatti, hanno smesso di seguirsi sui social. Non è ancora chiaro cosa abbia portato i due a prendere questa decisione, ciò che è certo è che, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per un possibile ritorno di fiamma.

Alcuni giorni fa, Deianira Marzano, molto vicina alla Fiordelisi, aveva rivelato che l’ex schermitrice avrebbe fatto di tutto per ricomporre la frattura tra lei e Donnamaria, ma quest’ultimo non le avrebbe perdonato la famosa diretta su Instagram nella quale lo accusava davanti a migliaia di persone. Poche ore fa, intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio, Matteo Diamante ha raccontato: “Edoardo non sprizza gioia da tutti i pori, com’è normale che sia dopo la fine di una relazione. Lunedì lo raggiungerò a Filicudi e cercherò di mediare per provare a farli riconciliare”.

"Antonella stava piangendo. Mi ha fatto una cosa al cuore"

Nel frattempo, Antonella sta trascorrendo le vacanze estive con i suoi genitori, e nella giornata di ieri è stata avvistata in un noto hotel di Vietri sul Mare (località distante pochi chilometri da Salerno). La segnalazione è arrivata in direct a Deianira Marzano: “C’era Antonella, mi ha fatto una cosa al cuore. Stava piangendo. Non ho fatto foto perché ero molto vicina e onestamente non me la sono sentita. Comunque lei è davvero bellissima, da vicino ancora di più”.