Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha risposto alle curiosità dei follower e ha svelato quali sensazioni prova nel riguardare le sue esterne nel dating show di Maria De Filippi.

La Rabbi ha partecipato al programma circa due anni fa, ed è stata scelta dall’ex tronista Davide Donadei, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La loro relazione si è chiusa nel peggiore dei modi, con accuse di tradimento nei confronti dell’ex vippone. Dal canto suo, Davide ha sempre smentito di aver tradito la sua ex fidanzata, e terminata la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, ha cercato di riconciliarsi con lei.

Incalzata dalle domande dei fan, che le hanno chiesto se ogni tanto le capita di riguardare le esterne con Davide, ha ammesso: “Mi capita, ma cerco di evitare”. E dei momenti vissuti in Salento, collaborando con il suo ex, ha detto: “Lo sento ancora casa mia e lo sarà per sempre. Ero felice e non mi mancava nulla, ho solo bei ricordi”.

L’ex corteggiatrice ha poi replicato a chi la accusava di non fare nient’altro nella vita se non prendersi cura del suo corpo: “Tu sai cosa faccio? Vi mostro quel che voglio farvi vedere, ma poi anche se fosse sarebbe sempre e solo una mia libera scelta. E quindi no, sto bene come sto”.