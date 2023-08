La love story “top secret” tra Can Yaman e Demet Ozdemir è tornata al centro della cronaca rosa. La rivista Grand Hotel ha dedicato un lungo servizio alla presunta relazione tra i due ex protagonisti dell’amatissima fiction Day Dreamer – Le ali del sogno.

Nel corso di questi anni, non hanno mai smesso di rincorrersi voci circa un presunto flirt tra i due attori turchi. Voci mai confermate dai diretti interessati. Nel frattempo, il divo turco ha avuto una storia con Diletta Leotta, mentre l’attrice ha sposato Oguzhan Koc, ma il matrimonio è giunto al capolinea dopo poco più otto mesi.

L'articolo di Grand Hotel fa impazzire i fan dei due attori

“Can Yaman e Demet Ozdemir si sono amati e si amano ancora”. E’ questo l’incipit dell’articolo pubblicato su Grand Hotel a firma di Donatella Aragozzini. “La notizia farà impazzire i fan di Day Dreamer – Le ali del sogno, che da anni speravano di vedere anche nella vita reale, i due protagonisti della loro soap preferita. Ebbene, il loro desiderio sembra essersi realizzato: si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero i due divi turchi follemente innamorati e impegnati da tempo in una relazione top secret. Il gossip è esploso negli ultimi giorni, dopo che i due sono stati avvistati insieme ad una serata mondana, dalla quale si sono allontanati su due auto diverse per ritrovarsi, pare, a casa di lui, dove avrebbero trascorso la notte. Secondo i bene informati, è proprio per il sexyssimo collega che lei avrebbe lasciato il marito, il cantante Oguzhan Koc, ad appena otto mesi dalle nozze. Che tra i due attori ci fosse un’intesa particolare, d’altro canto, era già chiaro quando lavoravano insieme, quattro anni fa: baci che si scambiavano, gli sguardi complici e l’attrazione fra i due era fin troppo evidente perché si trattasse di sola finzione […]. Gli esperti di gossip hanno infatti rivelato che, in realtà, i due hanno avuto una relazione andata avanti per un paio di anni, tra alti e bassi, tenuta sempre clandestina su suggerimento dei rispettivi manager e finita, sembrerebbe, quando lei lo ha sorpreso con un’altra donna. Certo è che, nel 2020, i loro rapporti si sono interrotti bruscamente perché, a un tratto, senza apparente motivo, hanno smesso di seguirsi sui social, un gesto che, al giorno d’oggi, equivale a togliersi il saluto […].

Lo scorso novembre - continua l'articolo -, Can si è infortunato ad un piede mentre girava El Turco, la serie in costume che debutterà a ottobre sulla piattaforma Disney+, e ha scelto di fare la riabilitazione nella sua città d’origine. Trovandosi sotto lo stesso cielo, si sarebbe messo in contatto con la mai dimenticata Demet e, così, avrebbe riallacciato i rapporti, facendosi nuovamente travolgere da quella passione che entrambi avevano tentato invano di soffocare. Tanto che lei, nel giro di sei mesi, ha annunciato la separazione dal marito […].

C’è addirittura chi ipotizza che, in realtà, Can e Demet non si siano mai lasciati, e che le storie con Diletta Leotta e Oguzhan Koc siano state architettate per coprire la loro relazione, consumata per tutto questo tempo in gran segreto - conclude la Aragozzini -. Fatto sta che ora lei è venuta in Italia, dove ha sostenuto anche i provini per una fiction Mediaset, e lui - dicono - “non la lascia sola un minuto”. E chissà che non siano pronti a vivere alla luce del sole un amore romantico come quello che li ha resi famosi. E stavolta non per fiction”.