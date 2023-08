C’è ancora un velo di mistero sulla giuria di Ballando con le Stelle. Ormai, da sette edizioni, i giurati sono sempre gli stessi: Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Ma in un’intervista rilasciata lo scorso luglio rilasciata a Davide Maggio, Milly Carlucci ha dichiarato che nessuno era stato ancora riconfermato: “Di certo c’è che torneremo, anche grazie agli ascolti che ci premiano. La gente ha piacere di seguirci e siamo molto soddisfatti. La giuria del programma? Se ne riparla a settembre, perché prima ci occuperemo di chiudere il cast dei concorrenti. Tutto il resto verrà dopo. Selvaggia ha detto che l’abbiamo già confermata? Adesso si dicono molte cose”.

A fare chiarezza ci ha pensato Carolyn Smith, che su Instagram ha mostrato degli abiti e ha scritto: “Tra macchine da cucire, aghi e fili, tavoli da disegno e taglio, sapienti sarte con abili mani lavorano per me. A Ballando con le Stelle indosserò tessuti in cui trama e cuciture formano intrecci e disegni davvero bellissimi”.

Stando a quanto riportato da Leggo, la giuria dovrebbe essere riconfermata in toto: “I cinque giurati sono stati confermati tutti. Li rivedremo insieme, nonostante i rumor di quest’estate. Ci sarà quindi anche Selvaggia Lucarelli”.