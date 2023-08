Perla Vatiero è stata una delle protagoniste della decima edizione di Temptation Island. La campana ha partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia insieme al suo ormai ex fidanzato Mirko Brunetti, con il quale la storia d’amore è giunta al capolinea dopo cinque anni.

Il rietino ha lasciato Is Morus Relais con la tentatrice Greta Rossetti. Per loro ci sono già state le presentazioni in famiglia, tatuaggi di coppia e romantiche dediche sui social, e la relazione procede a gonfie vele. Perla, invece, ha lasciato il programma con il tentatore Igor Zeetti. I due, durante il colloquio finale con Filippo Bisciglia, hanno detto di voler procedere a piccoli passi e di volersi conoscere senza affrettare i tempi. Entrambi si sono frequentati per tutta l’estate, e adesso hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto. I due si sono infatti lasciati immortalare mentre si baciano appassionatamente in un locale.

Durante la prima registrazione di Uomini e Donne, alcuni ex protagonisti di Temptation Island erano presenti in studio per un confronto. Tra loro, oltre a Perla e Igor, c’erano anche Mirko e Greta, e Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Per quanto riguarda quest’ultima, Maria De Filippi ha sottolineato il fatto che sia stata molto amata dal pubblico, che abbia gli attributi e che sia stata acclamata affinché diventasse la nuova tronista. Maria le ha detto che li ha per poterlo fare, ma non la vede pronta dal punto di vista sentimentale. Perciò si vedrà, magari più avanti.