Sophie Codegoni è una delle influencer più seguite e apprezzate d’Italia. Diventata da poco madre della piccola Céline Blue, avuta dal compagno Alessandro Basciano, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip (durante la quale ha conosciuto proprio il futuro marito) è molto attiva sui social e, quasi ogni giorno, posta foto video e reel.

Molto spesso, Sophie finisce nel mirino degli haters che la accusano di non saper fare la mamma, di mettere in secondo piano la figlia e di voler apparire in modo “esagerato” sui social. Un recente scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ha scatenato una vera e propria bufera: la Codegoni posa con la piccola Celine che sorride verso l’obiettivo, mentre lei ha il viso nascosto dai capelli che sono raccolti in una treccia scomposta e non indossa il reggiseno.

Lo scatto sexy e in topless dell’ex vippona ha scatenato un’infinità di polemiche. “Che senso ha tutto questo? Questa foto non significa nulla”, ha commentato un utente. E ancora: “Io capisco tutto, ma qui, sinceramente, il topless non ci stava”; “Se devi guadagnarti qualche like in più, almeno lascia stare la bambina e posa da sola”. Sophie ha preferito non replicare.

La foto è stata scattata a Capri, dove i Basciagoni hanno trascorso alcuni giorni di vacanza prima di rientrare a Roma.