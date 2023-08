Greta Rossetti è stata paparazzata in compagnia del suo ex Eugenio Colombo. L’ex tentatrice di Temptation Island, che sta vivendo una storia d’amore con Mirko Brunetti, ha deciso di replicare alle numerose insinuazioni sul suo conto.

“Non sono solita giustificarmi sulla mia vita privata perché sono problemi sinceramente miei e di nessun altro, però mi dà fastidio quando si mettono in mezzo persone che non c’entrano. Io ho un buonissimo rapporto con tutti i miei ex, odio chi ha astio con gli ex fidanzati perché quando lascio pe me è una cosa finita, non capisco perché portare rancore, anche perché quella mia e di Eugenio non è una storia di cinque anni, anzi. Ci siamo frequentati da gennaio a febbraio, a marzo siamo diventati amici. Alcuni dicono che ci siamo lasciati prima di Temptation, non è assolutamente vero. Siamo rimasti in buonissimi rapporti subito dopo.

Non è perché c’è stato qualcosa tra due persone queste non possono diventare amici. Io ho un bellissimo rapporto con lui, lui ce l’ha con la mia famiglia, con mio fratello e con me, qual è il vostro problema? Perché sono venuta a Firenze a trovare una delle mie più care amiche e sono andata a mangiare un boccone con Eugenio e i bimbi? C’è tutto questo casino? Ma se avessi qualcosa da nascondere andrei in un posto pubblico? E’ venuto in Spagna, conosce Mirko, conosce la mia famiglia, è come se fosse di casa. Qual è il problema?

Dopo questo breve sfogo, che tanto non ce la farete ad innervosirmi, siete talmente tanto con un cervello limitato che neanche vi sto più ad ascoltare. Anzi, sbaglio a giustificarmi, infatti basta. Pensate, vedete quello che volete, la vita è mia e me la vivo come voglio io”.