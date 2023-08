Dopo l’enorme successo di questa estate, Temptation Island tornerà in onda anche questo inverno. Il docu-reality è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile del palinsesto estivo di Canale 5, e tornerà prossimamente in abiti invernali in una location montana.

Il titolo definitivo non è stato ancora deciso, anche se al momento il più gettonato sembra essere Temptation Winter. Si è molto parlato in questi giorni di chi sarà alla conduzione del programma. Sono usciti i nomi di Lorella Cuccarini, Silvia Toffanin e Ilary Blasi. In realtà, stando a quanto rivelato da TVBlog, alla conduzione ci sarà Filippo Bisciglia.

La collocazione definitiva di Temptation Winter nel palinsesto di Canale 5 non è stata ancora decisa. Di certo, come da titolo, lo vedremo in inverno, dunque fra dicembre e marzo, in una delle serate che Canale 5 dedica all’intrattenimento (domenica, lunedì, giovedì, venerdì e sabato).