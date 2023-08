Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi è un’imprenditrice, sposata con Giovanni Gentile e mamma di Francesco.

Dà voce a tantissimi aspiranti attori di Mare Fuori Il Musical. Infatti, intervista i partecipanti ai casting dello spettacolo teatrale di Alessandro Siani ispirata alla serie tv di successo. Intervistata da Fanpage.it, ha parlato della sua vita oggi e di quanto l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi (dal 2009 al 2011) le sia stata d’aiuto nel suo processo di formazione.

“Oggi sono più consapevole. Prima ero una ragazza, ora sono una donna. Sempre dinamica, sempre un vulcano. Rifletto e osservo tanto, ho una calma apparente. Poi quando è tempo di esplodere, esplodo. Sono una partenopea doc molto legata alla mia terra, essendo nata qui la mia personalità è condizionata anche dall’aspetto sociale della mia città, dalle tradizioni, da ciò che emana la mia terra. Anche per questo mi sento un vulcano”.

L'esperienza a Uomini e Donne

Su Uomini e Donne e Maria De Filippi: “Dico sempre che Uomini e Donne è stata per me un’esperienza formativa. Spesso mi chiedono ‘La rifaresti?’, assolutamente sì. Non la rinnego. È arrivata in un momento nel quale non mi conoscevo abbastanza, e per questo è avvenuta la mia formazione. Avevo appena 20 anni, non sapevo cosa aspettarmi, cosa fosse, come sarebbe andata. Un po’ come un appuntamento al buio con me stessa. Mi sono catapultata in un vortice di emozioni, nuove e molte intense. Ci sono stati alti e bassi, questa esperienza mi ha fatto capire chi ero e cosa volevo. Ho vissuto l’emozione del desiderio, dell’attesa, cose non scontate. Dovevamo aspettare una settimana per vederci tra noi, per parlare, questa è stata una sensazione unica.

Mi sono sentita incompresa, il pubblico non era sempre a favore, mi sentivo spesso giudicata e sotto pressione. L’unica persona che ha creduto in me, dopo mia madre, è stata Maria. Non dimenticherò mai questa cosa, le sarò sempre riconoscente. Maria è la mente e la voce di chi è a casa, desidera che sia sempre tutto onesto e semplice. Andavamo molto d’accordo. Temevo di deluderla ma l’istinto è stata la mia carta vincente, anche se a volte mi ha penalizzato. Non riuscivo a controllarmi, solo una volta mi sono organizzata cosa dire: alla scelta. Però poi entrai e dimenticai tutto”.

"Il Gf Vip? Non lo rifarei"

Teresanna Pugliese rivela che al contrario di Uomini e Donne non ripeterebbe l’esperienza al Grande Fratello Vip: “Ebbi pochi giorni di preavviso, non ero preparata. Non ero allenata per quel tipo di ring, molti mi conoscevano per quello che ero stata a Uomini e Donne, quando avevo un’altra grinta, non avevo responsabilità. Può sembrare banale perché le esperienze toste sono altre, però quella mette a dura prova sentimenti. Mi ha stravolto il distacco dalla mia quotidianità, da mio figlio, mio marito, le mie abitudini. Mi sono resa conto che senza affetti non valgo niente, sono crollata. Lì dentro non ero io. Non ero io perché non avevo i miei punti di riferimento. Fu il primo distacco da mio figlio Francesco, poi scoppiò la pandemia. Avvertivo che c’era qualcosa che non andava nel verso giusto fuori, la mia preoccupazione era enorme. Quindi non l’ho vissuta bene, quella esperienza non la rifarei”.