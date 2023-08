A partire da venerdì 1 settembre, approda per la prima volta su Disney+ Italia’s Got Talent, il programma di intrattenimento precedentemente in onda su Sky e Mediaset.

La giuria sarà formata dai “veterani” Mara Maionchi e Frank Matano e dai nuovi innesti Elettra Lamborghini e Khaby Lame. Alla conduzione ci saranno Aurora Leone e Fru dei The Jackal.

In occasione della conferenza stampa di presentazione, DavideMaggio.it li ha intervistati. Matano ha raccontato il passaggio da Sky e TV8 a Disney+: “Intanto cambia per velocità e ritmo, non avendo i limiti della televisione di flusso in cui sei costretto ad andare in pubblicità. Le puntate dureranno 50 minuti e, secondo me, al giorno d’oggi godere di un programma del genere è avere quel tempo lì”.

Elettra Lamborghini ha invece confessato di aver litigato con alcuni concorrenti: “Mi pare fosse una coppia in bicicletta, io ho notato molti errori e ho voluto farlo presente anche se magari a casa verranno tagliati. In un’esibizione di tre minuti il cameramen potrebbe non aver fatto la ripresa di quando la ruota quasi mi tocca il naso. Io quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno. Si sarebbe dovuto preparare di più. Siamo ad Italia’s got talent, mi aspetto i migliori talenti”.