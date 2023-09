La coppia formata da Alessia Ligotti e Federico Viviani è stata senza dubbio una delle più discusse della decima edizione di Temptation Island. Il comportamento di lui e le sue parole nei confronti dell’ormai ex fidanzata hanno suscitato moltissime critiche da parte dei telespettatori. Una volta terminato il programma, il triestino è stato sommerso sui suoi account social da una valanga di insulti, tanto che Alessia è intervenuta invitando gli haters ad essere rispettosi ed educati.

Di recente, rispondendo alle domande dei followers, Federico ha spiegato come stanno le cose con la sua ex: “Ci sentiamo spesso, ma dal vivo ci siamo incontrati solo per puro caso”. Poi, Viviani ha spiegato come ha reagito la sua famiglia quando si è lasciato con la Ligotti: “In tutta onestà, le hanno sempre voluto un gran bene, ma sapevano che eravamo diversissimi e che avevamo i nostri problemi. Non si sono tanto stupiti per le cose dette, quando per le modalità, quello sì”.

Intanto, dopo aver appreso delle dichiarazioni del suo ex, Alessia ha dichiarato: “Nessun riavvicinamento! Ammetto che alle volte ci sentiamo, però non torneremo insieme. Sono sicura della decisione che ho preso e la sto portando avanti”.