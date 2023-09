Il countdown è ufficialmente partito. Mancano solo sei giorni alla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show che vedrà nuovamente alla conduzione Alfonso Signorini. Nel ruolo di unica opinionista ci sarà Cesara Buonamici, che è pronta a commentare l’avventura dei nuovi inquilini che lunedì 11 settembre varcheranno la soglia della porta rossa.

Tantissima la curiosità intorno al cast, che quest’anno sarà composto da Vip e Nip. Una volontà di Pier Silvio Berlusconi, che vuole spazzare via il trash delle ultime edizioni. Due giorni fa, Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha spoilerato la copertina del settimanale in edicola oggi. Oltre ai già ufficializzati Alex Schwazer e Beatrice Luzzi, il giornalista ha confermato la presenza di Grecia Colmenares, la diva delle telenovelas, e di tre “persone comuni” che, però, hanno già iniziato a far storcere il naso.

Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan: sono questi i tre Nip che tanto Nip non sono, visto che sono seguiti sui social da migliaia di followers. Letizia è la fotografa del Samsara di Riccione, ha già sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e realizza dirette su Twitch molto seguite. Vittorio, invece, è un modello che ha già sfilato per brand famosi come Dolce & Gabbana e Missoni. Mentre Giselda vanta già un’intervista a Il Messaggero ed ha un profilo certificato Instagram con oltre centomila followers.

I nuovi tre concorrenti hanno raccontato perché hanno deciso di partecipare al Grande Fratello. “Me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita”, le parole della Petris. “Sono curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizia con persone diverse da me”, ha detto Menozzi. “E’ un’occasione per mostrarmi come sono. Una persona vera, semplice e genuina”, ha dichiarato la Torresan.