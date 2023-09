La recensione di Selvaggia Lucarelli in merito allo speciale sanremese di The Ferragnez è stata letta anche da Giulia De Lellis che, su Instagram, ne ha condiviso un breve estratto.

Giulia De Lellis condivide (e poi rimuove) una storia sul manager della Ferragni

“E a proposito di adulatori, non possiamo non citare l’altro assoluto protagonista della puntata, il marito di Chiara Ferragni: Fabio Maria Damato – si legge nella recensione di Selvaggia Lucarelli - che nel sottopancia si definisce modestamente: ‘General manager Chiara Ferragni Brand & Tbs crew’. Che poi è anche quello che mentre Chiara Ferragni saliva sul palco ci faceva sapere che gli abiti ‘col claim femminista’ erano idee sue e ce li spiegava pure sulla sua pagina. Lui, non lei. Damato, come Fedez, ha la sindrome di Napoleone. Accanto alla svettante dea del web, decide che tocca a lui dirigere l’orchestra. E mentre con fare assertivo convince Chiara a indossare abiti brutti che però siano pregni di messaggi, contenuti e mitomania assortita (‘Con questo vestito lancio messaggi alle donne di tutto il mondo’), indossa anche i panni del motivatore zuccheroso che a febbraio, in canotta, ripete senza sosta ‘Sei bellissima’ ‘Sei a cavallo’ ‘C’è un’energia pazzesca’ in mezzo agli altri del team che le dedicano un applauso e un urletto qualsiasi cosa lei faccia, dal leggere la letterina dimostrando di conoscere tutte le lettere dell’alfabeto compresa la Y a tagliarsi i capelli (‘dopo il taglio di capelli lei sarà più bella dentro’)”.

La storia è stata immediatamente rimossa da Giulia De Lellis, ma per citare una delle massime sua ex “collega” del Grande Fratello Vip, la “Doc” Antonella Fiordelisi, “Screenshoot manent”.