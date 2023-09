Quello che sta attraversando Luca Salatino non è certamente un buon momento. Un anno fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip: un’esperienza finita “prematuramente” quando ha deciso di lasciare il reality show a dicembre 2022 perché avvertiva troppo la mancanza dell’allora fidanzata Soraia Ceruti.

La relazione tra l’ex vippone e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è giunta al capolinea alcuni mesi fa, e gli strascichi sono stati tutt’altro che piacevoli. Nell’ultimo periodo, le cose per Luca non sembrano procedere per il meglio, ed è lui stesso a raccontarlo ai suoi follower su Instagram con un messaggio a corredo di un video che lo vede da solo e malinconico in riva al mare.

Lo sfogo di Luca Salatino

“Questi giorni mi sento un po’ così. Mi sento a tratti sbagliato, a tratti solo. Penso di essere 'troppo”'per il mondo di oggi, dove si sono messi da parte i valori, senza accorgersene. Sono accompagnato da un magone ed un velo di malinconia. Volevo condividere con tutti voi questo stato d’animo, perché ci tenevo a farvi capire che se vi sentite così, non siete sbagliati, siete maledettamente belli. ‘Vengo spesso a piangere al mare, sono io il colpevole dell’alta marea’”.