Lo scorso luglio, Paola Di Benedetto è uscita allo scoperto annunciando con un selfie la relazione con il calciatore del Torino Raoul Bellanova. La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip ripostò uno scatto del nuovo compagno nel quale i due si baciavano.

Il primo a lanciare lo scoop sulla nuova fiamma della Di Benedetto era stato Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. I due erano stati avvistati in un locale di Milano mentre ballavano e si baciavano: “Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La ‘coppia’ dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano. La showgirl vanta nel suo palmarès fidanzati famosi (in passato l’abbiamo vista con Rkomi, poi i rumor con Berrettini). Reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova”.

Il gesto di Paola Di Benedetto

Ieri, il calciatore era impegnato con il Torino nella gara casalinga contro la Roma, terminata con il risultato di 1 a 1. Paola Di Benedetto ha ripostato in una storia su Instagram un post del fidanzato proprio relativo al match con i giallorossi, aggiungendo anche quattro cuori. Insomma, la relazione tra i due sembra procedere a gonfie vele. L’ex vippona è più grande di lui di cinque anni (lei ne ha 28 e lui ne ha 23).