Questa sera su Canale 5 riparte Striscia la Notizia con alla conduzione Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

In occasione della prima puntata della nuova edizione del tg satirico, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Ilary Blasi. Il motivo? Alcuni giorni fa la conduttrice si è recata allo stadio Tre Fontane per assistere ad una partita del figlio Cristian. Sugli spalti, molto lontani da Ilary, c’erano anche l’ex marito Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi. L’ex calciatore della Roma e la fidanzata sono stati “pizzicati” nell’istante in cui un’amica di lei mostrava alla coppia una storia su Instagram pubblicata dalla Blasi, che aveva scattato un selfie con Melissa Monti, fidanzata del figlio. Le espressioni del “Pupone” e di Noemi nell’attimo in cui hanno scoperto che anche Ilary era allo stadio hanno fatto il giro del web.

Per questo, Valerio Staffelli non ha potuto esimersi dal consegnare l’iconico Tapiro d’Oro alla conduttrice che, dopo aver visto il video dell’ex marito e della sua nuova compagna, ha lanciato una frecciatina sui social. Ilary, infatti, ha pubblicato un video nel quale, durante una visita oculistico presso lo studio della sorella Melory, ha chiosato: “Quindi dopo ci vedrò meglio? Spierò meglio?”.

Ilary Blasi, la frecciatina a Valerio Staffelli

La stessa Ilary ha postato un video nel quale lancia una frecciatina a Staffelli: “Buongiorno, sono in compagnia di un amico speciale. Eccolo qui, fresco fresco, me l’ha portato Valerio Staffelli, il Tapiro. Anche se mi viene un dubbio: Valerio, sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l’ho”.