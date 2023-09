Nella Casa del Grande Fratello, Paolo Masella, il macellaio romano in cerca dell’amore, ha confidato ai due “gossippari” Ciro Petrone e Fiordaliso di aver notato una delle ragazze in particolare. Stiamo parlando di Letizia Petris: “La più bella, di testa, per me è lei. Adesso non voglio forzare nulla però”, ha ammesso.

Ciro Petrone e Fiordaliso, a caccia di scoop, hanno notato che Letizia e Paolo passano molto tempo insieme. Decidono quindi di approfondire la questione parlandone con il diretto interessato. "Tra tutte le ragazze che ci sono qui, chi ti potrebbe piacere? Heidi potrebbe piacerti", gli chiede diretta la cantante. Il macellaio ammette che è una bella ragazza, ma poi precisa: "E' difficile che una donna mi piaccia subito".

Paolo Masella ammette: "Letizia per me è la più bella"

Passando in rassegna la situazione sentimentale delle donne, continua: "Anita non si è capito se è fidanzata o no. Già che dice così per me non lo è. Lei secondo me ha il fisico più bello; ma Heidi è più donna, più sexy”. A quanto pare, però, non sono le bionde a interessarlo. "Personalmente, di testa, per me la più bella è Letizia. Invece a livello oggettivo la più bella è Samira".

Ciro, a questo punto, gli consiglia di lanciarsi e di dichiarare il proprio interesse alla coinquilina. Paolo, però, è ancora un po' dubbioso circa la situazione sentimentale della fotografa e per ora vuole prendere tempo, in modo da valutare bene la situazione: "Non voglio bruciare tutto subito. Non voglio forzare niente". Fiordaliso e Ciro hanno un nuovo scoop da servire ad Alfonso Signorini nella puntata di questa sera, ma la ricerca continua e hanno le orecchie sempre drizzate per catturare nuovi gossip.