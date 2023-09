Massimiliano Varrese è senza dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati - almeno fino ad ora – della nuova edizione del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, l’attore si è reso protagonista di un accesissimo scontro con Beatrice Luzzi, che l’ha accusato di bluffare durante la puntata dello scorso giovedì.

La reazione di Varrese è stata furiosa e decisamente sopra le righe: “E’ una persona squallida, sporca, falsa e ipocrita. Cinquant’anni e sei ridotta così, sei messa male. Io non perdo tempo con le persone stupide. Ringrazia a Dio che sei una donna, e abbasso i toni”. In seguito, probabilmente dietro suggerimento degli autori, Massimiliano ha fatto un passo nella direzione di Beatrice, e tra i due, almeno per il momento, vige una fragilissima tregua.

Ma non c’è solo lo scontro con la Luzzi a portare sotto i riflettori Varrese. L’attore, infatti, si è di fatto dichiarato ad Heidi Baci, ma la ragazza di origini albanese si è detta spiazzata dalle attenzioni del coinquilino: “Io ti stimo molto e sono lusingata di avere le tue attenzioni, ma mi spiazzi!”. Insomma, Heidi ha fatto chiaramente capire di non apprezzare particolarmente il pressing serrato di Massimiliano nei suoi confronti.

"Heidi su Massimiliano: "Vuole essere sempre al centro dell'attenzione"

La concorrente, confrontandosi con Fiordaliso e Ciro Petrone, ha detto: “Lui mi ha detto che le sue intenzioni non mai state quelle… E’ una persona molto intelligente, e confonde, sta giocando. Lui vuole essere ogni puntata al centro dell’attenzione”. “Lui è un grande giocatore – le ha fatto eco Fiordaliso -. Lui sta giocando da quanto è entrato, ma non solo con te, in generale. Lui vuole arrivare in finale, ma con me non va bene, gioca male”.