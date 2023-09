Nella Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si sarebbe preso una bella cotta per Samira Lui. O almeno, è ciò che pensa Ciro Petrone, che ne ha parlato proprio con l’ex professoressa de L’Eredità e Anita Olivieri.

“Si è preso una bella cotta”, afferma l’attore partenopeo, il quale ha notato un cambio nell’atteggiamento del bidello calabrese a causa dell’interesse nei confronti di Samira. Quest’ultima dice di non aver notato un comportamento insolito da parte del coinquilino e, dice di voler mettere subito in chiaro le cose per evitare di create inutili fraintendimenti: “E’ necessario che io ci parli”, ha detto.

Anita Olivieri, invece, dice aver notato un netto cambiamento in Giuseppe: “Lo vedo più spento. Temo che in un gruppo così numerosi non si stia sentendo a suo agio. Ogni tanto è giù, avrebbe voluto continuare a stare in tugurio, in quella situazione con noi si trovava benissimo”.