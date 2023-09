Questa sera, lunedì 25 settembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In studio, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno come sempre Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Nonostante il ritorno nella Casa dei concorrenti Nip, i dati Auditel non stanno premiando il reality show. Nel frattempo, questa sera ci sarà la prima eliminazione.

Pochi minuti fa, l’ufficio stampa del GF ha fornito alcune anticipazioni: “Negli ultimi giorni Massimiliano si è avvicinato ad Heidi, confessando un interesse nei suoi confronti. Tra i due c’è stato poi un chiarimento che ha portato la ragazza a spiegare il suo punto di vista.

Serata speciale per Beatrice, che riceverà una sorpresa. Al televoto Arnold, Claudio, Giselda Grecia e Vittorio. Chi sarà il primo eliminato di questa edizione?”.