Oriana Marzoli prosegue nella sua avventura al Gran Hermano Vip dopo il durissimo colpo subito la scorsa settimana. Daniele Dal Moro era andato in Spagna per farle una sorpresa, ma avrebbe potuto vedere la fidanzata ad una condizione: il decurtamento di 12mila euro dal montepremi finale. La modella di origini venezuelane, per non danneggiare gli altri concorrenti, ha deciso di non vedere il fidanzato anche se, nel corso della notte, la produzione ha deciso di farli incontrare dopo la sfuriata del bel veneto, che era furioso e ha minacciato di “spaccare tutto” e di chiamare la polizia.

Oriana attaccata dalla compagna del suo ex

Intanto, nelle ultime ore, l’ex vippona è finita nel mirino di Marta Peñate, opinionista del GH Vip, nonché attuale compagna di Tony Spina, ex fidanzato di Oriana. La Peñate ha parlato a lungo dell’atteggiamento della Marzoli: “La vedo superficiale e ha una dipendenza incredibile dal suo partner”. L’opinionista, nello specifico, si è schierata dalla parte di Jessica Bueno, concorrente con la quale Oriana ha avuto una discussione piuttosto accesa.

Come prenderà Daniele l’attacco alla fidanzata da parte di Marta? Già la scorsa settimana, l’ex tronista di Uomini e Donne si era scagliato contro Cristina Porta, nota conduttrice televisiva nonché ex di Luca Onestini, che aveva commentato in maniera negativa alcuni atteggiamenti della “reina”: “In Italia si dice ‘Chi si fa i ca**i suoi campa cent’anni!’. Fatti i ca**i tuoi, non rompere i cogl**ni!”.