Ieri c’è stato il grande ritorno di Victoria Beckham, alla sua terza volta alla Paris Fashion Week con VB Chain. Tre nuove fragranze (bergamotto, amaretto o frutto della passione) che sono frutto della vita dell’ex Posh Spice. Si tratta di un’autobiografia olfattiva perché a dirla tutta, tra pregiudizi e chi non le perdonava improvvisi switch di carriera, Victoria è ormai diventata una designer a tutto tondo, stilista coraggiosa che l’hanno condotta gradualmente a raggiungere inaspettate e sorprendenti mete.

Alla sfilata della collezione Primavera 2023-2024 di Vicky, e in seguito al party, c’era anche una delle influencer nostrane più amate. Stiamo parlando di Giulia Salemi, divenuta ormai icona di stile in Italia e non solo. L’ex vippona si è lasciata immortalare con Victoria prima e David Beckam poi.

La scorsa settimana, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha partecipato anche alla Milano Fashion Week, e in occasione dello show di Calzedonia, si è trasformata in una dark lady con un sinuoso abito giacca di Mugler che ha lasciato in vista le gambe fasciate da sensuali collant velati.