Anita Olivieri, durante la sua clip di presentazione trasmessa prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, si era definita single. Ma nei giorni successivi arrivarono diverse segnalazioni che la smentivano.

Alcuni giorni fa, Clarissa Selassié, ospite di Casa SDL, aveva rivelato di essere stata contattata dal fidanzato della gieffina, il quale le avrebbe confidato di stare male per la situazione creatasi, alla luce del fatto che i due starebbero insieme da dieci anni.

Alcune ore fa, però, è stata Anita a raccontare i dettagli relativi alla sua situazione sentimentale fuori dalla Casa: “Lui non mi ha aspettato, io l’ho lasciato perché ci lasciavamo e ci rimettevamo insieme, e poi ricominciava a fare le stesse cose, dopo dieci anni. Siamo stati tutta l’estate insieme, abbiamo vissuto insieme da lui e da me. Io voglio stare serena. Non cose caratteriali, non era questo il problema. Io spero, però a lui ho detto vediamo, io sono tranquilla, se non funziona non funziona”.

Anita ha spiegato ai suoi coinquilini che i due si sono presi una sorta di pausa per capire se riescono a risolvere i loro problemi, nonostante in estate si siano però frequentati e abbiano convissuto.