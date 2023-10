Perla Vatiero è tornata a parlare del rapporto con Mirko Brunetti. I due hanno partecipato come coppia alla decima edizione di Temptation Island, da dove, però, sono usciti separati: lei con il tentatore Igor Zeetti e lui con Greta Rossetti. Ma entrambe le frequentazioni sono giunte ai titoli di coda.

Perla Vatiero e il rapporto con Mirko Brunetti

Rispondendo alle domande dei followers su Instagram, Perla ha rivelato la natura del suo attuale rapporto con Mirko. A chi le ha chiesto “Ti manca? Secondo me prima o poi tornerete insieme, ne sono certa”, la ragazza campana ha spiegato che esclude nella maniera più assoluta il ritorno di fiamma, e considera il suo ex fidanzato un capitolo chiuso della sua vita, anche se ha ammesso di averlo sentito più volte: “Mi dispiace deludere le vostre aspettative ma tra me e Mirko non ci sarà assolutamente un ritorno. Lo escludo totalmente! Ormai abbiamo vite diverse. Siamo cambiati entrambi e ad oggi non ci potrei condividere più nulla… È vero ci siamo sentiti e abbiamo parlato tanto. Ne avevamo bisogno entrambi, ma non abbiamo alcun rapporto! L'affetto nonostante tutto ci sarà".