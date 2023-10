Roberta Di Padua è tornata nuovamente nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. La storica dama del dating show Canale 5 (la sua prima apparizione risale al 2018) ha mostrato interesse per il cavaliere bresciano Ermes Dinho Faccoli.

“Ciao, sono Ermes, ho 35 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio il trainer in vendita, in sostanza formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente, ho chiesto alla redazione di scendere proprio per te. Sono single da circa un anno, non ho figli e non sono separati”. In seguito, Ermes e Roberta hanno ballato insieme.

Gli internauti, nel frattempo, hanno immediatamente scovato il profilo Instagram del cavaliere (peraltro certificato), dove conta circa 66 mila follower. Ermes ha anche partecipato alla sfilata in intimo durante una puntata di Ciao Darwin.