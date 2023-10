La nuova edizione del Grande Fratello stenta a decollare. Come rivelato da Agent Beast su Twitter (account molto informato su quello che accade dietro le quinte del reality show di Canale 5), si rischia addirittura la chiusura anticipata.

Il Grande Fratello a rischio chiusura anticipata

“Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata… non accadeva da decenni. La chiusura anticipata sembra un’ipotesi sempre più concreta nonostante chiunque attualmente smentisca. Già domani è pronta l’inversione di marcia. Per la prima volta in dieci anni, nel palinsesto di punta in prima serata hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata, questo è un episodio preoccupante. Vedremo domani gli ascolti.

Signorini, si è intestardito solo su una dinamica: le coppie, vuole sole le coppie. Hanno provato con il tugurio a smuovere le acque dicono, c’è apatia. Suggeriscono di provare ad inserire veri vip ma tutto avrebbe un effetto boomerang. Fase di stallo. Nel toto nomi per i possibili ed eventuali sostituti alla conduzione del Grande Fratello si inizia a fare un solo nome: quello di Silvia Toffanin, figura che verrebbe ben vista e non solo dai dirigenti Mediaset. Se il tuo editore ti impedisce di creare contenuti imprescindibili per attrarre ascolti, diventa difficoltoso intervenire”.

Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata, ha manifestato tutta la sua frustrazione per la scarsità di dinamiche interessanti all’interno della Casa. Il conduttore ha provato in tutti i modi a forzare la coppia formata da Heidi Baci e Massimiliano Varrese, ma la concorrente ha rifilato l’ennesimo “palo” in diretta all’attore.

"Hanno preso troppe ragazze fidanzate..."

Anche in gieffini sono consapevoli che è necessario un cambio di rotta, e ne hanno parlato ieri pomeriggio. “Purtroppo qua non nascerà mai nessuna coppia. Purtroppo hanno preso troppe ragazze fidanzate, così non crei mai dinamiche”, dice Paolo Masella. “Purtroppo l’hanno capito tutti che, se vogliono creare dinamiche interessanti, deve arrivare qualche new entry. Devono entrare delle ragazze single. Loro sono partiti dalle storie, adesso in fase di viaggio si può aggiustare un po’ il tiro, però devono decidere bene”, gli fa eco Vittorio Menozzi.

Beatrice Luzzi, invece, ha parlato di un “Alfonso disperato”: “Alfonso in puntata era disperato con tutti noi, perché non trova ciccia per i suoi denti, l’ha detto chiaramente, ha chiesto il nostro aiuto”.